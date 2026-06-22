これからの気象情報です。 23日(火)も、一部で傘の出番がありそうです。 ◆警報・注意報 現在、村上市・関川村・新発田市・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が発表されています。また、下越に広く強風、沿岸の各地に波浪、上越の各地に濃霧注意報が出ています。 ◆6月23日(火)の天気 ・上越地方 朝のうちは雲が多く、雨の降るところもあるでしょう。 ただ、日中は青空が広がり、今日と同じくらいの気温に