4月、81年ぶりに阿久根市の海中から引き揚げられた旧日本軍の戦闘機、紫電改。機体の発見から引き揚げまでを記録した映像の上映会が22日、出水市で行われました。出水市で行われた上映会には県の内外からおよそ900人が参加しました。旧日本軍の戦闘機、紫電改は1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着。4月、81年ぶりに地上へ引き揚げられました。（北薩の戦争遺産を後世に遺す会肥本