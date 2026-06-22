■耳元にはピアス、人差し指にはリングのアクセサリーがきらり 【写真】JUNONがハリーウィンストンをまとった表紙ショット 雑誌『ELLE Japan』公式SNSにて、BE:FIRSTJUNON（ジュノン）の表紙ショットが公開。ジュノンは6月26日発売の8月号特別版の表紙に登場する。 投稿に「『ハリー・ウィンストン』の煌めくジュエリー＆ウォッチを纏い、特大ピンナップつきの全9ページでお届け」とあるよ