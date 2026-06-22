22日の朝、鹿児島市の市道で男性(57)が運転する普通乗用車が歩道を走行し自転車に乗っていた高校生など3人に衝突する事故がありました。歩道に侵入する普通乗用車。そのまま走行し、自転車とバイクに勢いよく衝突しました。警察によりますと22日午前7時40分ごろ、鹿児島市紫原の市道で地方公務員の男性(57)が運転する普通乗用車が歩道を走行しバイクと自転車に衝突しました。バイクを運転していた鹿児島市の男性(45)と自転