プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、この週末ホームで楽天と対戦。ベテランスラッガーが2日連続で球場を沸かせました。 UX富沢菜々アナウンサーの始球式から始まった楽天との連戦。躍動したのは、日本ハムなどで活躍した39歳・陽岱鋼。第1戦に先発出場すると1点リードの6回、2アウト3塁1塁のチャンス。試合には敗れたものの、タイムリーを放ち勝負強さを発揮しました。 続