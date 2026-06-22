【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが6月22日に新曲「So Strawberry」を配信リリース。併せてMVも公開された。 ■グルーヴィーなサウンドと艶やかなボーカルが絡み合う、MAZZEL らしい魅力が詰まったサマーチューン 同楽曲は、6月6日・7日に開催されたグループ初のアリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』にてサプ