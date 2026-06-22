6月22日は「ボウリングの日」。地元の障害者支援施設の利用者を招待した下松市のボウリング場を取材しました。ボウリングを楽しんだのは障害者支援施設第1しょうせい苑の利用者＝55人です。くだまつスポーツセンターではボウリングが障害がある人でも気軽に遊べるスポーツであることを知ってもらいたいと6月22日の「ボウリングの日」にあわせて障害がある人を招待しています。（参加者）「ボウリング楽しかった