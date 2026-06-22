鹿児島市の保育園で園児の服をつかんで引きずるなどの虐待をしていたことが分かりました。園児にケガはありませんでしたが、鹿児島市は疑いも含めて合わせて8件の虐待を認定したということです。虐待があったのは鹿児島市の同胞保育園です。鹿児島市や運営法人の県社会福祉事業団によりますと、今年4月以降に所属する保育士1人が園児の服をつかんで引きずるなどの虐待をしていたということです。このほか、激しく叱責したり