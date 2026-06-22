22日(月)も所々で雨が降り、広く風も強まりました。20日(土)気象庁は新潟県が含まれる北陸地方が『梅雨入り』したとみられると発表しました。過去もっとも早い梅雨入りだった2025年と比べると29日遅く、平年と比べると9日遅い梅雨入りとなりました。そして、梅雨入り早々ですが21日(日)にかけて各地で雨が降り、大雨となったところがありました。 さて、23日(火)も雨の降るところがありそうです。 ◆23日(火)午前9時の予