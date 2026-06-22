【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月20・21日に大阪・梅田の茶屋町エリアにて『都市型アイドルフェス「ちゃやまちアイドルパーク2026」』が開催。 6月21日には、グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきたにて、MBSテレビ『ライバルたちがめっちゃ褒めてくる』のOCHA NORMA編、SWEET STEADY編の公開収録が行われた。 また、『よんチャンTV特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ