理数系人材の育成強化など国が掲げる高校教育改革について、山口県教育委員会は、実行計画を今年度中に策定する方針を示しました。（繁吉教育長）「地元企業と協働した実験や実習を行うことができる最先端の設備を備えた新たな施設を整備」「拠点校における取り組みを他校にも普及させていく」県議会の代表質問で、繁吉教育長が答弁したものです。国はことし2月、2040年に向けた高校教育改革のグランドデザインを公表。今後のAI時