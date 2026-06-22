2025年8月の記録的な大雨で盛り土が崩壊し運休が続いているJR肥薩線。去年、被災した場所とは別の場所の盛り土の一部が崩れているのが見つかりました。JR肥薩線は28日に運行を再開する予定でしたが、復旧工事に2週間以上かかるとして延期することになりました。盛り土が崩れたのはJR肥薩線の霧島温泉駅と植村駅の間の一部区間です。20日午前8時前、「JRの線路の脇が崩れている」と地域住民から霧島市に連絡がありました。市