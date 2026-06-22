高速道路から見える三条市の巨大看板が撤去されることになりました。40年近く訪れる人を迎えてきましたが、老朽化でその役目を終えます。 三条市の北陸自動車道で東京方面に車を走らせると･･･ ■千葉卓朗記者 「三条市の巨大看板です。字の色がはげ落ちているのがわかります。」 北陸道と上越新幹線に挟まれるように立つ看板。横30m・高さ14mあります。1989年、円高不況の苦境に陥った市がPRのために設置しました