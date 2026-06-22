○ガイアックス [名証Ｎ] 発行済み株式数(自社株を除く)の11.76％にあたる60万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月23日から27年6月18日まで。 ○トヨカネツ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.8％にあたる90万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から9月18日まで。 ○Ｊエレベータ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.02％にあたる