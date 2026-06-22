―バイオマス導入ロードマップ策定で、2030年までに200万トン導入の国策始動― 今年に入って勃発した中東有事を契機に株式市場に新たな物色テーマが浮上している。マーケットを混乱に陥れた原油価格にスポットが当てられたが、これは石油化学の要であるナフサの供給不安へと波及した。政府は代替調達や在庫活用で安定供給を強調するが、本質的に考えなければならないのは、石油由来原料への過度