6月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― プレミアアンチエイジング [東証Ｇ]決算月【7月】6/22発表 公式通販サイトで利用可能なポイントの付与数を4700ポイント（従来は4200ポイント）に増額する。 デジタリフト [東証Ｇ]決算月【9月】6/22発表（場中） 従来は500