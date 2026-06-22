上関町での中間貯蔵施設建設計画をめぐる動きです。隣接する柳井市で、計画への反対決議を求めて住民団体から出されていた請願について柳井市議会厚生常任委員会は22日、賛成多数で「採択すべき」としました。請願は柳井市で暮らす住民の会が提出したものです。自治会を通じたアンケートで、およそ3900人から中間貯蔵施設建設計画に反対する署名が集まっているとして、議会として計画に反対の意思を表明するよう求めています