本日の日経平均株価は、米・イランの最終合意に向けた協議の進展が期待され、前週末比1103円高の7万2353円と大幅に8日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 [東証Ｐ]、ア