九州高校総体の柔道競技が鹿児島市で行われ、女子の団体で国分中央が8年ぶりにベスト4に進出しました。鹿児島市で20日行われた九州高校総体の柔道競技の団体戦。各県の県大会で1位と2位に輝いた16チームが参加し、トーナメントで競いました。男子は、県大会で2年ぶりに優勝しインターハイ出場を決めている鹿児島情報が準々決勝に勝ち進み、佐賀工業と対戦。5人で戦う男子の団体戦。試合は3人目の中堅を終