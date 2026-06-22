北海道・函館市の大泉潤市長は2026年6月22日、会見を開き、市民部の職員が同僚になりすまして個人情報を持ち出したなどとして、この職員を停職6か月の懲戒処分としたと発表しました。処分を受けたのは市民部の50代の職員です。市によりますと、職員は2025年、同僚のパソコンに不正ログインし、個人情報を含むデータを持ち出しました。また、2026年1月にこのデータを函館市のアドレスへ2回にわたって送りつけ、情報漏え