22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比470円高の7万3330円と急騰。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては976.04円高。出来高は4096枚となっている。 TOPIX先物期近は4124.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.45ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 73330