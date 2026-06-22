22日は、スタジオに素敵なゲストをお迎えしてお伝えします。ドラマ『相棒』でおなじみ、俳優の水谷豊さんです。今日は、水谷さんが自ら監督を務められた映画『Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）～小さな幸せ～』の上映会が23日に新潟市で開かれるということで、いろいろと聞いていきたいと思います。 ―――【新潟について】 （Q.新潟に来られるのはいつ以来になりますか？） ■水谷