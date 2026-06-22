山口県議会議員自らが議会の定数を話し合ってきた協議会は、来年春の県議選で定数を2人減らすよう柳居議長に答申しました。下関市選挙区と岩国市・和木町選挙区でそれぞれ1減となります。県内で急速に人口減少が進む中、現在47人となっている県議会の定数を話し合う現在の協議会は、県議会議員11人で去年6月に設置されました。協議会は、強制合区の対象となる周防大島町選挙区を柳井市選挙区と合区し、下関市選挙区と岩国市・和木