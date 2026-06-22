注目のレバンガ北海道・新アリーナ構想について、小川嶺オーナーが候補地を札幌市内で４か所まで絞ったことを明らかにしました。（小川嶺オーナー）「実際のまちづくりイメージというところを日々重ねて議論している」６月２２日、札幌の秋元市長を表敬訪問したレバンガ北海道の小川嶺オーナー。その後の取材で明かしたのが、新アリーナ構想の現状についてでした。公開され