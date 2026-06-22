21日霧島市の温泉施設に家族と訪れていた男の子(5)の行方が分からなくなりました。行方不明になってから丸一日がたちましたが依然として見つからず22日の捜索は打ち切られました。行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(5)です。警察と消防によりますと21日午後3時半すぎ、両親から依頼を受けた温泉施設の従業員から「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番通報があったということです。嶺臣ちゃ