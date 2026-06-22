22日、関越自動車道・上りの山谷パーキングエリアで、トラックが燃える車両火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察と消防によりますと22日午前11時すぎ「山谷パーキングエリア内で車が燃えている」と非常電話から道路管制センターに通報がありました。燃えたのは2ｔトラック1台で、男性ドライバーが運転中に煙が出ていることに気づき、山谷パーキングエリアにトラックを止めました。