ワールドカップでサッカー熱が高まる中、元サンフレッチェ広島の選手がサッカーの楽しさを広げようと児童養護施設を訪れ、子どもたちと交流しました。プロジェクトに込めた思いを取材しました。広島湾に浮かぶ似島（にのしま）。この島にある似島学園は、さまざまな事情で家庭での生活が難しい子どもたちが暮らす児童養護施設です。訪れたのは、元サンフレッチェ広島の丹羽大輝（にわ だいき）さんです。