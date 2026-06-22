先月、福島県の高速道路で起きた部活動の遠征中のバス事故を受け、山口県高校教員組合などが安全な生徒の引率のための予算増額などを求め県議会に請願を提出しました。請願を提出したのは県高校教員組合など3つの団体です。先月、福島県の高速道路で部活動の高校生20人を乗せたマイクロバスが事故を起こし生徒1人が死亡しました。県教委は生徒の引率にあたっては原則、公共交通機関を利用するよう求めていますが、高校教員組合など