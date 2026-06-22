FIFAワールドカップ2026日本代表は21日、グループステージ第2戦でチュニジアと対戦。 4-0で大勝しました。 県内各地ではパブリックビューイングが行われ、森保ジャパンに熱い声援が送られました。 （栗山真乙アナウンサー） 「(スタジアムシティの)会場には、多くのサッカーファンが日本代表を応援しようと駆けつけています」 3大会連続の決勝トーナメント進出に