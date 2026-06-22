22日午前11時45分ごろ、熊本市中央区上水前寺の国道57号で、福岡発熊本行きの高速バスが、前を走っていた軽ワゴン車に追突する事故がありました。 この事故で、軽ワゴンに乗っていた70代の男女2人が腰の痛みを訴えているということです。 高速バスには運転手と乗客4人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。追突された軽ワゴン車は減速中だったということで、警察が事故の原因を調べています。