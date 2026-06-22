俳優の坂口健太郎（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。街角で座り込んだ写真をアップ。自然体にくしゃりと笑う姿でファンを魅了した。ファンからは「笑顔にやられました」「お茶目すぎる」「最高」「ヤバっ」「健太郎さんの笑顔ほんとに大好き」「めいっぱいの笑顔がカワイイすぎる」「大型犬て感じ」「めちゃくちゃかっこいい」などのコメントが寄せられた。