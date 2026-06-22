お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」有田哲平（55）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演し、長崎旅行でのエピソードを語った。ラーメン好きで、かつてはラーメン関連の特番のMCを務めたこともある。この日、ゲスト出演したバイオリニスト葉加瀬太郎が挙げた数々の名店にも行ったことがあり、補足情報を加えていた。ラーメン特集ながら、葉加瀬はちゃんぽんもピックアップした。ちゃんぽんといえ