◇プロボクシング日本スーパーミドル級王座決定戦10回戦京原和輝（博多協栄）《KO6回2分8秒》草村龍弥（一力）（2026年6月22日東京・後楽園ホール）日本スーパーミドル級王座決定戦が行われ、同級2位の京原和輝（29＝博多協栄）が同級1位・草村龍弥（27＝一力）に6回KO勝ちし、新王者に輝いた。初回、京原は軽快なステップでリングを駆け回りながら、右強打で相手の顔面を捉えるなどペースを掌握。ただ1回と5回終盤には