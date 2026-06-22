中国放送（広島市）は２２日、広島市で１６日に行った情報番組「イマナマ！」の収録中に、青山学院大陸上部の原晋監督（５９）が自転車で転倒し、右足首を骨折したと発表した。同社によると、ロードバイクを体験走行していた原監督が、競輪場のコースでバランスを崩して倒れ、救急搬送された。ヘルメットは着用していた。番組は平日夕方の放送で、原監督らは毎週水曜、様々なスポーツや料理などに挑戦するコーナーに出演して