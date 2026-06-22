俳優の星野真里さん（44）が『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーランナーに決定し、意気込みを語りました。21日放送のテレビ番組で、チャリティーランナーを務めることを自らの口で発表した星野さん。走ることを決意した背景には、娘さんの存在があったといい、「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患っていて、彼女と過ごしてきたこの10年間の中で、障がいのあるなしで子どもたちを分けられない。そういう