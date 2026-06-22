俳優奥智哉（21）、杢代和人（22）が22日、都内で、ダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0時半）記者会見に出席した。人気BL漫画のドラマ化で、高校生男子2人のひと夏の恋と青春を描く。杢代は「気持ちをまっすぐ伝え合うところは人としてのピュアさが垣間見えて、夏の季節と相まってすてきな空間になっている」と自信をみせた。共演は3回目で、互いの魅力をトーク。奥が杢代について