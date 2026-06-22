怒らない猫が隠しているホンネ4つ 猫の性格の個体差から、中には感情を強く外へ出さないタイプもいます。ただし、穏やかな態度の裏側にある猫の心理は、必ずしも一種類とは限りません。 具体的にどのような気持ちで過ごしているのか、猫たちが隠している4つの本音を詳しく見ていきましょう。 1.そもそも怒る気にならない もともと感情が怒りに向きにくい、優しく温厚な性格の猫がいます。何か突発的なアクシ