猫が手で顔を隠して寝る4つの理由 猫が手で顔を隠して眠る姿はとても愛らしいものです。しかし、光や音など環境が影響していることもあり、改善が必要なケースもあります。ここでは、考えられる4つの理由について解説します。 1.室内の光がまぶしい 猫が手で顔を隠して眠る理由として外せないのが「まぶしいから」です。 猫の目には、タペタムと呼ばれる反射板のような役割を果たす組織があります。こ