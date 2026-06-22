大好きな飼い主さんになでなでしてほしくて我慢できなかったのでしょうか。猫さんが見せた"とある行動"が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で32万再生を突破し、「あまりにも可愛すぎて、いいね100回くらい押しました」「可愛すぎる笑笑」といったコメントが寄せられました。 【動画：撫でられ好きの『甘えん坊な猫』→机の下にいると思ったら…たまらなく可愛い行動】 な