人気コスプレイヤー・えなこが19日、自身のインスタグラムを更新。今夏のコミックマーケット(8月15日～16日・東京ビッグサイト)に向けた写真集に収録される衝撃カットを先行公開した。 【写真】レベルが違いすぎる衝撃中央部分から花園が えなこは「今日はプールで撮影したよ」と記し、投稿した写真は中央部分がほとんど透けた状態になっている競泳水着を着用した姿。「コミケ用の写真集なのでお