中国高校テニス選手権の男子シングルス・ダブルスを制した金子颯良選手（関西）提供：関西高校 中国高校テニス選手権は、鳥取市ヤマタスポーツパークで22日、個人戦シングルス、ダブルスの準決勝、決勝が行われました。 シングルスの決勝は、関西同士の戦いとなり、金子颯良選手が優勝しました。 ダブルスでは、関西の金子颯良・丸山楓湊ペアが優勝しました。 ■男子シングルス決勝 金子颯良（関西）