2026年11月13日に公開予定の劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』について水島精二監督を含む制作陣が語るトークイベント「『楽園追放 心のレゾナンス』テクニカルミーティング」が2026年5月17日にマチ★アソビ vol.30の一部として実施されました。「3Dモデルの顔をどこから見ても可愛く見えるように調整する」といったフル3Dアニメを作る上で重要な要素が惜しみなく語られたイベントの様子をまとめてみました。マチ★アソビVol.