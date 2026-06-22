8月29・30日放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）の制作発表会見が22日、都内で開催。総合司会の内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーを務めるSixTONES（森本慎太郎、松村北斗、京本大我、田中樹、ジェシー、高地優吾）、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターのちゃんみな、チャリティーランナーの星野真里が出席し、番組への思いを語った。【写真】『24時間テ