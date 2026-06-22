元プロ野球選手の岩隈久志氏が２１日、インスタグラムを更新。父の日に、長女が初任給で食事をご馳走してくれたことを明かした。岩隈氏は顔をハートのイラストで隠した長女の写真を添え、「世の中のお父さん、毎日お疲れ様です長女が初任給でご飯をご馳走してくれ、忘れられない日になりました」と記述。「妻や長女からのメッセージ、次女や三女からも手紙をもらい、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。０２年にまど