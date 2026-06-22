アメリカのバンス副大統領は、イランが核開発をめぐりIAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れることに同意したと明らかにしました。バンス副大統領「イランがIAEAの査察官を再び受け入れることに同意した。これはアメリカ国民にとって重要な節目だ。イランの恒久的な非核化や核兵器開発計画の終了のための第一歩であり、まさに我々が求めていたことだ」バンス副大統領は22日、スイスで記者会見を行い、戦闘終結に向けた覚書の署名後