女子プロレスのスターダムは２２日、都内で記者会見を開き、元ワールド・オブ・スターダム王者の林下詩美（２７）が同日付で入団することを発表した。２４年３月に退団したが、今年５月３０日から古巣リングに再び参戦しており、２年ぶりの所属復帰が正式決定。また、新しくワールド王者に輝いたばかりの鈴季すず（２３）が初防衛戦の相手として詩美を電撃指名し、再入団から８日後となる６・３０後楽園ホール大会での団体最高峰