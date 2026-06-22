歌手で芸人のタブレット純（51）が22日、東京・浅草公会堂で「タブレット純リサイタル2026」を開催した。ムード歌謡グループ和田弘とマヒナスターズの元ボーカルで、解散後は「ムード歌謡漫談」という新ジャンルを確立した。中性的な容姿でか細い語り口調だが、歌声は低音というギャップで、観客を独特の世界に導く。その魅力で会場は満席となった。リサイタルは「人生一路」（美空ひばり）でスタート。3曲目のラテンの名曲「ベ