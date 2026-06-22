ラグビー日本代表の今夏のテストマッチに向けた強化合宿が２２日、宮崎市内で報道陣に公開された。代表初選出となったＦＢ上ノ坊駿介（２２）＝神戸＝は「まだ緊張はある。でも、良い雰囲気でコミュニケーションが取れてる。（リーグでは）敵だった人が味方なので、徐々に仲良くなっていければ良いな」と、初々しい表情で語った。今季リーグワンで新人賞に輝いた上ノ坊。天理大学４年から公式戦に出場し、アーリーエントリー選