箱根駅伝3連覇を達成した青学大の原晋監督（59）が22日、自身のXを更新。自身のケガについて言及した。同日、広島の「RCC中国放送」が、番組収録中に原監督が骨折したことを公表し謝罪していた。原監督は「ご心配おかけしてます」とポスト。「原は広島の医療スタッフの皆様の献身的なご対応により順調に回復しております」と報告した。そして「朝早くから夜遅くまで、全ての入院患者に寄り添う医療従事者の皆様にはリスペク