テレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズで長くスーツアクターを務めたアクション俳優の清家利一（せいけ・りいち）さんが１７日に、亡くなった。５９歳だった。２２日までに遺族がＸに投稿したのに対し、お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」石田明は返信の形で「清家さんにたくさんのことを学ばせていただきました。殺陣が出来るようになったのも清家さんのおかげです」と投稿。自らの殺陣姿の動画もあげ「ご冥福（めいふく）をお祈